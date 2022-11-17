مصور تلفزيوني روسي عن اللقاء مع بايدن: "أراد أن يلمسني"

علق المصور التلفزيوني الروسي يوري شولموف على مديح الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في إندونيسيا.

ويشار إلى أن بايدن، خلال التواصل التقليدي مع الصحفيين، لفت الانتباه إلى عضلات المصور التلفزيوني الروسي، وانتشرت كلماته حول ذلك بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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خلال ذلك أعرب الرئيس الأمريكي، عن إعجابه بحجم عضلات المصور الروسي ثم قام بلمسها. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان يقف بجانب بايدن، موافقته على مديح نظيره الأمريكي لجسم الصحفي الروسي.

وأضاف شولموف، الذي يعمل في القناة التلفزيونية الروسية الأولى: "لاحظت قبل عدة أيام من ذلك، عندما قمنا بتصوير الرئيس بايدن، أنه يحدق في جسمي باهتمام شديد. ينظر وينظر بدقة. انشغل بالي: لماذا هذا الاهتمام بي من جانبه. ولاحقا تبين أنه أراد أن يلمسني".

ووفقا للمادة التلفزيونية التي نشرتها القناة التلفزيونية الروسية، يبلغ حجم العضلة العضدية ذات الرأسين لشولموف 50 سم، وهو يواصل تدريباته الرياضية حتى خلال مهمات العمل.

المصدر: نوفوستي