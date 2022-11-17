إيران ترفض مسودة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مسودة القرار بشأن إيران التي أعدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إسلامي للصحفيين، يوم الأربعاء إن "الدول المستكبرة والصهاينة مدمنة على العقوبات ضد إيران، وسياسة الضغط الأقصى والاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية، التي قد استنفدت قوتها".

وأضاف أن "المهم هو أن إيران تمتلك خطة منشورة ومنظمة، تمت المصادقة عليها، للمضي قدما ببرنامجها النووي وتواصل أنشطتها ضمن هذا الإطار".

وأشار إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "قد ردت على كل المزاعم ضد طهران"، مضيفا أن الوكالة الدولية لم تكن لتعد مثل هذه المسودة إن كانت تبدي الإرادة الطيبة في العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وإن كانت تنوي مواصلة المفاوضات".

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وأضاف أن إيران كانت تتوقع من الوكالة الدولية "موقفا غير مسيس يتماشى مع القواعد المهنية".

وأشار إلى أن إيران "لا ترى أي فائدة" من زيارة وفد الوكالة الدولية للجمهورية الإسلامية في حال المصادقة على مسودة القرار المطروحة.

يذكر أن القرار الذي أعدته الولايات المتحدة و"الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) يدين "عدم تعاون طهران" مع الوكالة الدولية بشأن قضية آثار اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية، تطالب الدول الغربية بمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية زيارتها.

المصدر: وكالات