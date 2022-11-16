اعتقال مواطنين روسيين اثنين في الأرجنتين بطلب من الولايات المتحدة

اعتقلت السلطات الأرجنتينية، مواطنين روسيين بناء على طلب من الولايات المتحدة، ووجهت إليهما تهمة انتهاك حقوق النشر والاحتيال وغسل الأموال.

وبحسب بيان وزارة العدل الأمريكية: "تم اعتقال المواطنين الروسيين أنطون نابولسكي وفاليريا إرماكوفا في 3 نوفمبر، في مدينة قرطبة. وتنسب السلطات الأمريكية إليهم الفضل في إنشاء مكتبة Z-Library على الإنترنت، والتي يزعم أنها نشرت كتبا إلكترونية بشكل غير قانوني في متناول الجميع".

وأضاف البيان: "منذ عام 2009، تم وضع حوالي 11 مليون كتاب على منصة القرصنة، وكثير منها محمي بحقوق الطبع والنشر ولا يمكن توزيعها دون ترخيص، وفقا للسلطات الأمريكية. واتهم المدعون في المنطقة الشرقية في نيويورك نابولسكي وإيرماكوفا بانتهاك حقوق النشر والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. وبناء على طلب من الولايات المتحدة، تم تعطيل ومصادرة 249 نطاقا مستخدما لتشغيل الموقع".

ولم توضح السلطات الأمريكية العقوبة التي يمكن أن يواجهها الروسيان إذا ثبتت إدانتهما.

المصدر: تاس