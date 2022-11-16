واشنطن: لن نسمح للصين بأن تمتلك أقوى جيش في العالم

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي بأن الولايات المتحدة لن تسمح بتحول الجيش الصيني إلى أقوى جيش في العالم.

وقال ميلي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نحن سنكون الأولين في العالم بعد خمس سنوات وبعد عشر سنوات وبعد خمسين عاما، ولن نسمح للصين بأن تكون الأولى في العالم".

وتابع قائلا إن الصين تعتزم "تحقيق المساواة أو تجاوز الولايات المتحدة من الناحية العسكرية"، وإن بكين تعمل على تنفيذ هذه المهمة.

وأضاف: "لكننا لا نراوح مكاننا ونعمل على ذلك أيضا... وما دمنا في المركز الأول عالميا فسنقوم بردع الحرب التي يخشاها الكثير من الناس، الحرب بين الدولتين العظميين أي بين الصين والولايات المتحدة".

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بدوره، أكد وزير الدفاع لويد أوستين أنه على الولايات المتحدة والصين الحفاظ على قنوات الاتصال بين العسكريين، على اعتبار أنهما دولتان كبريان ولهما قدرات عسكرية كبيرة.

وأضاف: "آمل في أنهم سيفتحون قنواتهم للاتصال، ليس فقط على المستوى الوزاري بل وعلى مستوى رئيسي الأركان".

يذكر أن البنتاغون نشر في أكتوبر الماضي الاستراتيجية الجديدة للدفاع الوطني، التي تشير إلى الصين بمثابة أكبر تحد بالنسبة لواشنطن.

المصدر: تاس