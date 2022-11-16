 
مباشر

في الشمال السوري.. اعتقال مشتبه به متورط بهجوم اسطنبول

أخبار العالم

في الشمال السوري.. اعتقال مشتبه به متورط بهجوم اسطنبول
Gettyimages.ru
سيارة إسعاف في شارع الاستقلال باسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6st

تم في شمالي سوريا اعتقال مشتبه به على صلة بالهجوم الإرهابي الذي ضرب شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول التركية.

اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم الأربعاء، مشتبها به على صلة بالهجوم على شارع الاستقلال في مدينة اسطنبول.

وبحسب قناة A Haber التلفزيونية التركية، فقد تم تنفيذ عملية اعتقال خاصة في مدينة اعزاز شمالي الجمهورية.

ويعتقد المسؤولون في أجهزة تطبيق القانون أن المعتقل قدم الدعم للإرهابيين الذين ارتكبوا عملية التفجير في اسطنبول.

هذا وكان حزب "العمال الكردستاني" أعلن في وقت سابق، عدم تورطه في تنظيم الهجوم الإرهابي على شارع الاستقلال بوسط اسطنبول.

ووقع الانفجار بشارع الاستقلال في اسطنبول يوم الأحد 13 نوفمبر، مخلفا 6 قتلى وأكثر من 80 مصابا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا