إيران..إحراق حوزة دينية وإغلاق شوارع وسقوط قتلى في إطلاق نار من قبل مجهولين بمدينة إيذه (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مجهولين أقدمواعلى إغلاق عدد من الشوارع وإحراق إطارت السيارات وإضرام النار بمركز تعليم العلوم الدينية في مدينة إيذه، وسقوط قتلى بإطلاق نار بالمدينة.

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وأعلنت عدة وكالات أنباء إيرانية عن سقوط 10 مواطنين بين قتيل وجريح إثر إطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة ايذه جنوب إيران.

وقالت وكالة "إرنا" إن "الإرهابيين في المدينة أغلقوا عددا من الشوارع وقاموا بإحراق إطارات السيارات، وأضرموا النار في مركز تعليم العلوم الدينية بالمدينة".

وأوضح مساعد محافظ خوزستان للشؤون الأمنية قائلا: "حصيلة الضحايا بلغت 5 قتلى بينهم طفلة وامرأة، و10 جرحى بينهم رجال أمن وحالات حرجة".

المصدر: وكالات