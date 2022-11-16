"فرانس برس": ألمانيا تقرر سحب قواتها من مالي بحلول أواخر العام 2023

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر حكومي بأن ألمانيا قررت إنهاء مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي بحلول أواخر العام المقبل.

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وفي تصريحات ل،"فرانس برس"، أوضح المصدر قائلا: "بحلول أواخر العام 2023 على أبعد تقدير، سينهي الجنود الألمان مشاركتهم في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يتواجد في مالي منذ عام 2013، ويشارك بما يصل إلى 1400 عسكري في مهمة مينوسما.

هذا وأعلنت كل من بريطانيا وساحل العاج في وقت سابق أنهما ستنسحبان من المهمة، فيما كان يؤمل أن تعوض القوات الألمانية جزئيا انسحاب القوات الفرنسية في وقت سابق من هذا العام، حيث عملت القوات الفرنسية في مالي لنحو 10 سنوات للمساعدة في مكافحة الجماعات الجهادية التي تشكل تهديدا متزايدا في غرب إفريقيا، لكنها سحبت بعد انهيار العلاقات مع ابتعاد المجلس العسكري عن فرنسا وتوجهه إلى روسيا للمساعدة في مكافحة الجهاديين.

المصدر: "فرانس برس"