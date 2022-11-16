وكالة فارس الإيرانية: مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار استهدف مواطنين وعناصر من الشرطة في مدينة إيذه

أفادت وكالة "فارس" بمقتل عدد من الأشخاص جراء إطلاق مجهولين النار على الأهالي والشرطة في مدينة إيذه مساء اليوم الأربعاء.

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وقال مصدر أمني مطلع في حديث لوكالة "فارس": "أطلق عدد من المجهولين النار على أشخاص وضباط شرطة في مدينة إيذه الليلة".

وتابع: "أصيب واستشهد عدد من الأشخاص ورجال الشرطة في هذا الحادث الإرهابي".

وأكدت مصادر لقناة "العالم" أنه "وبعد دخول عناصر إرهابية إلى سوق إيذه المركزي، أطلق هؤلاء النار على المدنيين، حيث استشهد وجرح عدد من المتواجدين في المكان".

وأفادت بعض المصادر الإعلامية الإيرانية لـ"استشهد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هذا الحادث".

ونقلت "العالم" عن مصادر إعلامية أن "مجموعتين من العناصر الإرهابية تستقلان دراجات نارية أطلقت النار مستخدمة سلاح الكلاشينكوف على المدنيين وقوات الأمن، حيث استشهد 5 أشخاص بينهم (طفلة وامرأة عجوز ورجلان)، فيما جرح عدد آخر، البعض منهم في حالة خطيرة".

وأوضحت "العالم" أن "الدراجتين كانتا تحمل كل منهما شخصين، قاموا بإطلاق النار على المدنيين وعناصر الشرطة".

المصدر: "فارس" + "العالم"