شولتس: "بايدن بصحة جيدة" وآمل خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية القادمة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه ليس متأثرا بترشح دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرا أنه يُمكن للمرء أن يأمل، وأن قرار الناخبين سيكون ضد ما وصفها بـ"الشعبوية".

وعبّر شولتس عن أمله في خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2024، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في صحة جيدة، بحسبما نقلت رويترز عن المسؤول الألماني.

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وأضاف المستشار الألماني: "أود القول بصراحة إنه سياسي ذكي للغاية ويتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع قضايا التنمية العالمية، وهو بالطبع مهم أيضا بالنسبة لنا في ألمانيا وأوروبا، إنه شريك حقيقي عبر الأطلسي ويقود التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة".

يشار إلى أن حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حثوه على تأجيل إعلانه للترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 بسبب نتائج انتخابات الكونغرس المخيبة للآمال في البلاد، بحسبما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

ونقل تقرير للصحيفة بهذا الخصوص أن بعض مستشاري ترامب اعتبروا نتائج الانتخابات النصفية "جرحا" لمستقبله السياسي.

المصدر: Lenta.ru