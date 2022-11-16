كندا توسع العقوبات ضد إيران

أعلنت السلطات الكندية في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية عن توسيع قائمة عقوباتها ضد إيران وتم إضافة ستة أفراد وكيانين قانونيين إلى القائمة.





وكما هو مذكور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكندية، تمت إضافة ستة أفراد وكيانين قانونيين إلى القائمة.

وعلى وجه الخصوص، وقعت شركتا "مركز شاهد لأبحاث صناعة الطيران" و"قدس لصناعة الطيران" تحت العقوبات.

والشهر الماضي أعلنت كندا فرض عقوبات على عشرة آلاف مسؤول إيراني بينهم أفراد في الحرس الثوري، شملت منعهم دخول أراضيها "مدى الحياة".

وردا عن ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية في أوائل نوفمبر عن فرض إجراءات حظر على عدد من الأفراد والمؤسسات في كندا.

وفي وقت سابق، وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران بزعم تزويد روسيا بطائرات بدون طيار.

المصدر: RT