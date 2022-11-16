خبير أمريكي: الصواريخ التي سقطت على بولندا كانت هدية السماء لنظام كييف

أكد الخبير الأمريكي في الشؤون الروسية، سايمون مايلز، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيستخدم الصواريخ التي سقطت في بولندا كذريعة لطلب أسلحة جديدة من الناتو.

وأفاد مايلز لصحيفة Business Insider، بأن نظام كييف اعتبر الصواريخ هدية من السماء، واستغلها في البروباغاندا الإعلامية ضد موسكو، وتذرع بها مطالبا الغرب بالمزيد من السلاح كون المخاطر لم تعد تحيط بأوكرانيا وحدها.

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يذكر أن أوكرانيا وبولندا سارعتا بتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا فور سقوط الصواريخ في لوبلين، واستدعت الخارجية البولندية سفير موسكو لدى وارسو، إلا أنها عادت وتراجعت عن اتهامها لروسيا إثر إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استبعاده لفرضية أن روسيا تقف وراء إطلاق الصواريخ، وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أن الصواريخ قد تكون تابعة للدفاعات الجوية الأوكرانية.

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كما أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن الحلف لا يرى أي مؤشرات تشير لاستعداد روسيا للقيام بأي أعمال عسكرية ضده.

ونفت وزارة الدفاع الروسية أي صلة لها بالصواريخ التي سقطت على بولندا.

المصدر: تاس