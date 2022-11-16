"فرانس برس": القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن القضاء الفرنسي أغلق اليوم الأربعاء قضية في فرنسا ضد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، متعلقة بدعوى قدمت أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.

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وفي قرار اطلعت عليه "فرانس برس"، تمت الإشارة إلى أنه "بعد النظر في أهلية الشكوى وكذلك المستندات الإجرائية" لاحظت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أنه "ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الدعوى"، مؤكدة بذلك قرار محكمة الاستئناف في يناير القاضي بإسقاط الدعوى، في اتهام بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" في إطار الحرب في اليمن.

جدير بالذكر أنه في نوفمبر 2018، قدم 6 يمنيين و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، وهو منظمة فرنسية غير حكومية، دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة لمحمد بين زايد عندما كان وليا للعهد، إلى باريس.

وبموجب "اختصاصه العالمي" بأكثر الجرائم خطورة، يمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يتواجدون على الأراضي الفرنسية.

المصدر: "فرانس برس"