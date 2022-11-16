بيسكوف ينفي أي اتصالات بين بوتين وشولتس على خلفية حادثة الصواريخ في بولندا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس بعد "حادث الصاروخ" في بولندا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" في وقت سابق عن وزارة الدفاع الألمانية قولها أن شولتس على اتصال مع بوتين بشأن الحادث في بولندا.

وأفادت وسائل إعلام بولندية في مساء أمس الثلاثاء، بأن صاروخين سقطا على شرقي البلاد.

وسارعت وارسو منذ البداية بتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا وقالت إن الصواريخ روسية الصنع.

وفي نفس السياق قال الرئيس البولندي أندريه دودا قال يوم الأربعاء إنه من المرجح أن الصواريخ تابعة لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية.

بدورها نفت وزارة الروسية صحة هذه المزاعم، واعتبرتها "استفزازا متعمدا".

وأعلنت الوزارة اليوم الأربعاء أن جميع الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية ضد الأراضي الأوكرانية كانت على مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية البولندية.

المصدر: نوفوستي