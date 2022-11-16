الرئيس الصيني يؤنب رئيس الوزراء الكندي ويلوح له بيده وموسكو تعلق (فيديو)

أوضح الزعيم الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن تفاصيل ما تمت مناقشته في المحادثات الشخصية لا ينبغي أن يكون متاحا للصحافة.

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جاء ذلك في مقطع فيديو متداول من قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، حيث قال شي جين بينغ: "كل ما تحدثنا عنه تم تسريبه للصحف، وهو أمر غير مناسب. تلك ليست طريقة عمل المفاوضات. فإذا كان هناك صدق في التعامل، يمكننا التحدث باحترام متبادل، وإلا (ملوحا بيديه) يصعب القول".

من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام": "كان الصينيون محظوظين لأن الكنديين لم يدعوا، على سبيل المثال، صحفيين تحت ستار المسؤولين كجزء من وفدهم مثلما فعل ماكرون، الذي دعا طاقم الفيلم لإجراء محادثات عبر الإنترنت مع بوتين، قاموا بتصوير المحادثة بأكملها دون إبلاغ الجانب الروسي. هكذا يتصرف الناس بلا كرامة أو أخلاق، كما يفعل الغرب الجماعي الآن".

المصدر: تليغرام