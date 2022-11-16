الكشف عن صورة الطفلة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليارات

ولدت الطفلة الفلبينية، فينيس، في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو، بالعاصمة مانيلا، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 عند الساعة 1:29 صباحا، لتجعل عدد سكان العالم 8 مليارات.

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وقال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى: "لقد شاهدنا للتو ولادة الطفل الذي جعل عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. انتظرنا حوالي ساعتين ابتداء من الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية".

وفي وقت سابق، أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى عتبة 8 مليارات نسمة، وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر "فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب الأرض".

المصدر: "manilla bulletin"