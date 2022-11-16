رئيس الوزراء البولندي يعلن عن عدم الحاجة لتطبيق المادة الرابعة لميثاق "الناتو"

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن الإجراءات التي تم تطبيقها في بروكسل تبدو مناسبة للحادث الذي وقع يوم أمس في بولندا.

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جاء ذلك خلال تصريحات له، حيث قال: "لم تجد بولندا دليلا على الحاجة إلى تطبيق المادة الرابعة من ميثاق (الناتو) بشأن إجراء مشاورات عاجلة في حالة الأزمات، حيث أن معظم الأدلة التي جمعناها حتى الآن تشير إلى أنه ربما لن يكون تطبيق هذه المادة ضروريا"، مشددا على أن بولندا لديها هذه الأداة طوال الوقت، وهي "تتحقق من الشروط المسبقة لاستخدامها".

وبحسب قوله، فإن الإجراءات المطبقة في بروكسل في الوقت الحالي تبدو ملائمة لما حدث.

وكانت وسائل الإعلام البولندية قد أفادت مساء يوم أمس، 15 نوفمبر، بسقوط صاروخ على أراضي بولندا في مقاطعة ليوبلانا، حيث زعمت وزارة الخارجية البولندية أن هذا الصاروخ روسي الصنع. من جانبه أشار الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى أن وارسو ليست لديها معلومات دقيقة عن هوية الصاروخ الذي سقط على أراضي الجمهورية.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، لم يتم توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، ولا علاقة للصور المنشورة لبعض الحطام بالأسلحة الروسية، وكافة تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصاروخ روسي هي "استفزاز متعمد من أجل تصعيد الموقف".

المصدر: تاس