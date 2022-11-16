نتنياهو يبلغ رئيس حزب الصهيونية الدينية إنه لن يحصل على حقيبة وزارة الدفاع

أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، أنه لن يحصل على حقيبة وزارة الدفاع، بسبب اعتراضات الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن نتنياهو ألغى جميع الاجتماعات المخطط لها اليوم الأربعاء مع سموتريتش، حيث لا تزال المفاوضات الائتلافية التي تهدف إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ37 في طريق مسدود.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ورد أن نتنياهو أبلغ النائب اليميني المتطرف سموتريتش أنه يعارض تعيينه وزيرا للدفاع في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى مخاوف بشأن استمرار التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي اجتماع عقد بين الجانبين في أعقاب مراسم أداء اليمين للكنيست الـ25 يوم أمس الثلاثاء، قال نتنياهو لسموتريتش إن حقيبة الدفاع ستنتقل على الأرجح إلى عضو في حزب "الليكود" الذي يرأسه نتنياهو نفسه.

وبحسب ما ورد قال نتنياهو لسموتريتش إن "إسرائيل بحاجة إلى التصرف بشكل معتدل فيما يتعلق بالأمن والدبلوماسية لبقية ولاية بايدن، خاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية"، فهو قلق بشأن إعطاء سموتريتش سلطة على القضايا المتعلقة بالقضية الحساسة، بشكل خاص لمستوطنات الضفة الغربية.

وذكر تقرير لموقع "والا" أن سموتريتش قال لنتنياهو إنه يريد سلطة تتعلق بالمستوطنات والإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي حتى لو تولى منصب وزارة الخزانة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"