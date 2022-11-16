الأمن الروسي يلقي القبض على دبلوماسية بولندية متلبسة بتلقي رشوة قيمتها 20 ألف يورو

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مواطنة بولندية تعمل بمؤسسة دولية وتحمل صفة دبلوماسية، لتلقيها رشوة قدرها 20 ألف يورو مقابل إصدارها وثائق وهمية تتعلق باستيراد الكحول.

وأوضحت الجهات الأمنية، أن بوكشنايدر مالغورزاتا إيفا، الموظفة في المؤسسة المالية الدولية بصفة دبلوماسية، أوقفت متلبسة بالجرم المشهود خلال تلقيها رشوة مقابل إعداد وثائق شحن وهمية للتهرب من الرسوم الجمركية عند استيراد الكحول.

وأظهر مقطع فيديو مصور بوكشنايدر وهي تتلقى المبلغ المكون من فئات 100 يورو ساخرة وتقول: "أصبحنا كالجواسيس" قرب مبنى المؤسسة الذي تعمل بها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بأن بوكشنايدر شخص غير مرغوب بها، وطلبت منها مغادرة الأراضي الروسية في غضون أسبوع.

إقرأ المزيد

كما تم احتجاز ثلاثة مواطنين روس متورطين في عمليات استيراد غير قانونية لمنتجات كحولية إلى روسيا الاتحادية، صودرت 40 طنا منها تتجاوز قيمتها الـ 2 مليون دولار.

وفتحت وزارة الداخلية ضدهم قضية جنائية بموجب البند الـ 2 من المادة. 200.2 ، والبند الـ 6 من المادة 171.1 من القانون الجنائي الروسي.

المصدر: نوفوستي