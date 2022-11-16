"بوليتيكو": 65% من الأمريكيين لا ينصحون ترامب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن 65% من الأمريكيين يرون أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يجب ألا يشارك في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "بوليتيكو" اليوم الثلاثاء، فإن 53% من الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أنه "بالتأكيد لا يجب عليه

الترشح للرئاسة"، وقال 12% إنه "ربما لا ينبغي عليه أن يترشح".

وأعرب أقل من 20% عن اعتقادهم أن يجب على ترامب "بالتأكيد أن يترشح إلى الانتخابات"، ويعتقد 12% من المشاركين في الاستطلاع أنه "ربما ينبغي أن يفعل ذلك".

وقال غالبية المؤيدين للحزب الجمهوري (61%) إنهم يريدون مشاركة ترامب في السباق الرئاسي، لكن 35% رأوا عكس ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، رسميا أنه سيرشح نفسه لانتخابات 2024 الرئاسية.

المصدر: وكالات