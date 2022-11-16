كيف علق في صنارة الموساد؟.. الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال جاسوس لإسرائيل

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة كرمان بجنوب شرق إيران.

وكشف الحرس الثوري أن جاسوس الموساد قال في اعترافاته: "رأيت إعلانا على الإنترنت يخص جهاز الموساد، هذا الإعلان جعلني أشعر بالفضول والحصول على هذه الوظيفة. لذلك أرسلت طلبا لهم عبر البريد الإلكتروني.. ومنذ اللحظة التي أرسلت فيها هذا البريد الإلكتروني، رأيت أنه لم تكن هناك عودة إلى الوراء، وكان علي الاستمرار".

وأضاف جاسوس الموساد: "من أجل إرضاء الطرف الآخر، أعلنت أنني مستعد لاتخاذ أي نوع من الإجراءات بما يتماشى مع أهداف جهاز المخابرات الصهيوني في إيران. لهذا السبب أرسلت جميع وثائق هويتي لضباط الموساد، وأكدت لهم أنني مصمم على اختيار الطريق"، مشيرا إلى أنه "بعد تقديم المعلومات الأساسية واستكمال نموذج العضوية، وجهني جهاز الموساد الإسرائيلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتسآب وإنستغرام وتلغرام، وأخيرا إلى الويب المظلم".

وأفاد بأنه كان يستخدم "صفحة مجهولة وحذف الرسائل في كلا الاتجاهين.. منذ اليوم الذي ملأت فيه هذا النموذج، كنت دائما قلقا وخائفا من الاعتقال، علمت أن حياتي قد دمرت ولم أكن أشعر بالراحة. كنت أعلم أنني سأعتقل من قبل وزارة الأمن أو استخبارات الحرس الثوري".

المصدر: "فارس"