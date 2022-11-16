أردوغان يحصل على مراده من بايدن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وضع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابي بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لأنقرة.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي حول نتائج مشاركته في قمة مجموعة العشرين في بالي، في تعليقه على المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش القمة، إن "بايدن وصف الوضع حول بيع مقاتلات إف -16 بأنه إيجابي".

وكانت تركيا قد قدمت منذ أمد بعيد طلبا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز F16 ومعدات لتحديث مقاتلات من نفس الطراز ضمن سلاح الجو التركي.

وفي يونيو الماضي، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة بيع مقاتلات F16 لتركيا وتحديث أسطولها، لكن واشنطن وضعت شروطا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، وهو ما كانت ترفضه أنقرة.

المصدر: تاس