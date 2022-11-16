قمة العشرين تؤكد أهمية صفقة الحبوب

أشادت مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتها في إندونيسيا باتفاق تصدير الحبوب، الذي تم توقيعه بوساطة تركيا والأمم المتحدة، مشيرة إلى أهمية استمرار العمل بالاتفاق وتنفيذ بنوده.

وأكدت المجموعة أهمية اتفاق النقل الآمن للحبوب والمنتجات الغذائية من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، لافتة إلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق في الوقت المناسب من قبل جميع المعنيين أصحاب المصلحة.

يشار إلى أنه تم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، في مدنية إسطنبول التركية يوم 22 يوليو الماضي بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

المصدر: "تاس"