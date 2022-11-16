محافظ مقاطعة أورلوف الروسية: طائرة مسيرة هاجمت مستودعات نفطية في المقاطعة دون وقوع خسائر بشرية

قال محافظ مقاطعة أورلوف الروسية، أندريه كليشكوف، إن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مستودعات نفطية في المقاطعة دون وقوع خسائر بشرية.

وجاء في بيان المحافظ: "اليوم، في حوالي الساعة الرابعة صباحا، فجرت طائرة بدون طيار مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون".

وبحسب المحافظ ، لم تقع إصابات.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق الروسية الحدودية والمحررة، بشكل يومي، بإطلاق الصواريخ والمسيرات الهجومية، باتجاه المناطق المدنية والبنى التحتية والمستودعات النفطية.

المصدر: نوفوستي