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محافظ مقاطعة أورلوف الروسية: طائرة مسيرة هاجمت مستودعات نفطية في المقاطعة دون وقوع خسائر بشرية

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محافظ مقاطعة أورلوف الروسية: طائرة مسيرة هاجمت مستودعات نفطية في المقاطعة دون وقوع خسائر بشرية
أرشيف
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قال محافظ مقاطعة أورلوف الروسية، أندريه كليشكوف، إن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مستودعات نفطية في المقاطعة دون وقوع خسائر بشرية.

وجاء في بيان المحافظ: "اليوم، في حوالي الساعة الرابعة صباحا، فجرت طائرة بدون طيار مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون".

وبحسب المحافظ ، لم تقع إصابات.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق الروسية الحدودية والمحررة، بشكل يومي، بإطلاق الصواريخ والمسيرات الهجومية، باتجاه المناطق المدنية والبنى التحتية والمستودعات النفطية.

المصدر: نوفوستي

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