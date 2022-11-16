مقعد واحد يفصل الجمهوريين عن السيطرة على مجلس النواب الأمريكي

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الحزب الجمهوري على بعد مقعد واحد فقط من المقاعد الـ 218 التي يحتاجون إليها لاستعادة السيطرة على مجلس النواب.

حتى الآن، حقق الحزب الجمهوري الفوز في 217 مقعدا في مجلس النواب، بعد فوزهم في سباقات رئيسية في نيفادا وأريزونا ونيوهامبشاير، ما يجعلهم بحاجة لمقعد واحد لضمان الأغلبية، فيما لا تزال 11 دائرة تنتظر الحسم.

وقد حافظ الديمقراطيون بالفعل على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ البالغ بفوزهم بـ 50 مقعدا، ويمكنهم إضافة المقعد 51 إذا هزم السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك منافسه الجمهوري هيرشل ووكر في انتخابات الإعادة في 6 ديسمبر.

ويمكن فوز الحزب الجمهوري في مجلس النواب من إحباط أجندة بايدن التشريعية، وتكثيف الرقابة على إدارته، وإطلاق تحقيقات مع أفراد عائلته، كما هدد الجمهوريون بذلك.

وحسب المعلومات فإن الديمقراطيين حصلوا على 207 مقاعد في مجلس النواب. لديهم الصدارة حتى الآن في سبعة سباقات، مع أنهم لن يحصلوا على الأغلبية حتى لو فازوا بتلك السباقات.

المصدر: axios