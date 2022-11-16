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إيفانكا ترامب تصدر بيانا عقب إعلان دونالد ترامب الترشح للرئاسة

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إيفانكا ترامب تصدر بيانا عقب إعلان دونالد ترامب الترشح للرئاسة
Globallookpress
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أصدرت إيفانكا ترامب بيانا عقب إعلان والدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وقالت إيفانكا في البيان: "أنا أحب والدي كثيرا. هذه المرة أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة. لا أخطط للانخراط في السياسة".

وتابعت قائلة: "بينما سأحب والدي دائما وأدعمه، سأفعل ذلك بعيدًا عن الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأمريكي، وسأظل دائمًا فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا".

وأعلن الرئيس السابق دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.

المصدر:فوكس نيوز 

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