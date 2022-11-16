مكتب التحقيقات الفيدرالي يتهم روسيا والصين بتقويض مؤسسات الديمقراطية بالولايات المتحدة

اتهم كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية بتقوض الديمقراطية والأمن القومي وسيادة القانون بالولايات المتحدة.

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وقال راي خلال جلسة استماع بمجلس النواب إن "دولا مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية تنمو بعدوانية. إنها تجد زوايا لتقويض مؤسساتنا الديمقراطية الرئيسة وأمننا القومي وسيادة القانون".

في الوقت نفسه، ذكر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الصين تشكل أكبر تهديد للأمن الاقتصادي والوطني، علاوة على ابتكارات وأفكار الولايات المتحدة.

وأشار راي إلى قلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الشديد بشأن تهديدات الأمن السيبراني المتأتية من الصين، بما في ذلك جمع وسرقة البيانات الشخصية للأمريكيين، بما في ذلك من خلال استخدام شبكة "تيك توك" الاجتماعية.

يشار إلى أن روسيا كانت قد نفت في الماضي مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، هذه التقارير بأنها "لا أساس لها على الإطلاق"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متطرقا إلى مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات بدول مختلفة، عدم وجود حقائق تؤكد ذلك.

المصدر: نوفوستي