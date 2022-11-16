إعلام عبري يكشف عن هوية إسرائيلي "استهدفته إيران في جورجيا"

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم مساء أمس الثلاثاء، الكشف أن "إيتسيك موشية هو رجل الأعمال الإسرائيلي الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني وحاول اغتياله في العاصمة الجورجية تبليسي".

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ونقلت قناة "I24" عن مصدر أمني إسرائيلي أن "موشيه، الذي ينشط كثيرا على دفع الروابط والعلاقات بين إسرائيل وجورجيا، كان في الماضي مستهدفا من جانب إيران، والحرس الثوري حرك عملية الاغتيال عن طريق عدة طواقم، تشمل فريق اغتيال باكستاني محسوب على تنظيم "القاعدة"، فيما اعتقل أحد أعضاء فريق الاغتيال الأسبوع الماضي من جانب القوات الأمنية في جورجيا وفي حوزته وسائل قتالية".

وتمت الإشارة إلى أن "القوات المحلية اعتقلت ناشطين يحملان جنسية مزدوجة جورجية- إيرانية حصلا على أموال مقابل نقل وسائل قتالية من تركيا إلى الطاقم، وضبط بحوزة أحدهم سلاح إضافي خصص لاستخدامه في عملية الاغتيال، وأن جميع الطواقم، جندوا، وتم توجيههم وتمويلهم من جانب الإيرانيين".

المصدر: "I24"