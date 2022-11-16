رئيس الوزراء البريطاني سيلتقي الرئيس الصيني في أول قمة بريطانية-صينية منذ خمس سنوات
AFP
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أعلن داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سوف يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا اليوم الأربعاء.
وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن سوناك سوف "يحض على بناء علاقة واضحة وبناءة بين لندن وبكين"، في أول قمة بين البلدين منذ نحو خمس سنوات.
وكان شي قد أجرى سلسلة لقاءات رفيعة المستوى خلال القمة بما في ذلك مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
المصدر: "فرانس برس"