محكمة بلجيكية تؤكد رفض تسليم الإمام المغربي إيكويسن إلى فرنسا

أكدت محكمة الاستئناف في مونس في بلجيكا رفض تسليم الإمام المغربي حسن إيكويسن الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهربه من أمر بالطرد نهاية الصيف، وفق مكتب المدعي العام بمونس.

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وأكدت المحكمة قرارا صادرا عن محكمة تورناي الابتدائية في 21 أكتوبر.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أوضح نائب المدعي العام فرانسوا ديمولين للوكالة قائلا: "المحكمة تعتبر أن الوقائع التي تستند إليها مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في 31 أغسطس 2022 لا تشكل جريمة بموجب القانون البلجيكي".

وأكمل: "نتيجة لذلك لم يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الاوروبية كما قررت المحكمة".

واعتبر محاميا الإمام لوسي سيمون ونيكولا كوهين أن هذا القرار يعد "انتصارا للقانون".

وكانت السلطات البلجيكية قد أوقفت الإمام المغربي حسن إيكويسن الملاحق من قبل فرنسا بسبب تصريحات اعتبرت "مخالفة لقيم الجمهورية" في 30 سبتمبر، فيما توارى الإمام عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة السماح بطرده في نهاية أغسطس، ثم صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان (شمال) بتهمة "التهرب من تنفيذ قرار الترحيل".

المصدر: "فرانس برس"