روسيا تحتجز أكبر عدد من السجناء الإسرائيليين في العالم

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء، أنه خلال العام الماضي تم اعتقال 140 إسرائيليا في جميع أنحاء العالم، فيما لايزال 299 إسرائيليا رهن الاعتقال في السجون الأجنبية.

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وذكرت الخارجية أن "هذه الأرقام تمت ما بين 1 نوفمبر 2021 إلى 31 أكتوبر 2022".

وبينت الإحصائيات أن "روسيا تحتجز أكبر عدد من السجناء الإسرائيليين المتمثل في 58 شخصا، وتليها الولايات المتحدة بـ50 شخصا، وألمانيا بـ16 شخصا، وأن هذه الأرقام تشمل مزدوجي الجنسية"، حيث يقضي 75 من السجناء الإسرائيليين أحكامهم في جرائم تتعلق بالمخدرات، و53 شخصا بتهم متعلقة بجرائم مالية، و 36 شخصا بتهمة القتل العمد والقتل الخطأ.

المصدر: "I24"