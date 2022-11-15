 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: صور الحطام في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة لها بالأسلحة الروسية

"تسنيم": اغتيال عقيد في الحرس الثوري الإيراني بشمال غرب البلاد

أخبار العالم

AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6k4

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" اليوم الثلاثاء بمقتل عقيد من الحرس الثوري الإيراني في شمال غرب البلاد.

إقرأ المزيد
خاتمي: قلب نظام الحكم في إيران
خاتمي: قلب نظام الحكم في إيران "غير ممكن وغير مطلوب"

وأشارت "تسنيم" إلى أن "العقيد رضا الماسي استشهد مساء اليوم خلال أعمال الشغب في بوكان".

وبحسب التقارير، فقد قتل العقيد الماسي على يد مجهولين في منطقة حصار بمدينة بوكان، بعد "فشل هذه العناصر بإحداث اضطرابات في المدينة".

وهذا وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم بـ"استشهاد رضا آذربار من قوات الحرس الثوري في مدينة كامياران غربي البلاد، إثر إطلاق نار عليه من قبل مجهولين مساء اليوم".

المصدر: "تسنيم" + "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا