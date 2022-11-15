خاتمي: قلب نظام الحكم في إيران "غير ممكن وغير مطلوب"

اعتبر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي أن قلب نظام الحكم في إيران "غير ممكن وغير مطلوب"، داعيا الى إعادة بناء "الثقة المفقودة" بين السلطة وشريحة من المجتمع، وفق صحف محلية.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات نشرتها صحف إصلاحية مثل "اعتماد" و"سازندگی"، رأى خاتمي أن قلب نظام الحكم "غير ممكن وغير مطلوب، إلا أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي لانهيار اجتماعي"، معتبرا أن "السبيل الأقل كلفة والأكثر فائدة لإعادة بناء الثقة المفقودة من قبل شريحة مهمّة من المجتمع، يمرّ عبر تصحيح ذاتي من النظام السياسي أكان لجهة تركيبته أو لجهة تصرفه".

وحض على "ضمان استقرار وأمن البلاد بحضور ومساهمة الشعب نفسه"، مضيفا: "جذور الأحداث المؤسفة يجب أن يتم البحث عنها في الداخل، وهي ثمرة آلية تشوبها أخطاء وطريقة حوكمة خاطئة".

وشدد خاتمي على أهمية "الاقرار بحقوق الشعب واحترام الحريات الأساسية، خصوصا ممارسة حقوق المواطنة لأن الشعب هو من توجهات وقوميات وحتى ديانات مختلفة".

وأشاد بأنه "على رغم محاولات الخارج، لم يتخذ الاحتجاج بعدا قوميا، دينيا، أو انفصاليا".

المصدر: "فرانس برس"