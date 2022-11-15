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بن غفير يدعو لتغيير إجراءات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين ويوجه طلبا للمستوطنين

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بن غفير يدعو لتغيير إجراءات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين ويوجه طلبا للمستوطنين
AFP
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دعا عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رؤساء الائتلاف الحكومي المرتقب إلى تشكيل حكومة يمينية بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن "هناك حاجة ملحة لتغيير إجراءات إطلاق النار".

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وقال إيتمار بن غفير: "أدعو رؤساء الائتلاف الحكومي المرتقب إلى تشكيل حكومة يمينية بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: يجب أن نعيد الأمن والردع، هناك حاجة ملحة لتغيير إجراءات إطلاق النار، وإلا يتردد المستوطنين في مواجهة منفذي العمليات الفلسطينية".

ونفذ شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء عملية طعن ودهس قرب مستوطنة أريئيل، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وأشاد المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، بالعملية، معتبرا أنها "تبرهن على قدرة شعبنا على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية".

المصدر: RT

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