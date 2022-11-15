ميشيل أوباما تتجنب إبداء رأيها بشأن ترشح بايدن لولاية جديدة في البيت الأبيض

رفضت السيدة ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إبداء رأيها بشأن ترشح جو بايدن لولاية رئاسية ثانية للبيت الأبيض.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة ABC، إجابة عن سؤال مقدم البرنامج، عما إذا كانت تدعم ترشح بايدن لولاية جديدة عام 2024.

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فأجابت أوباما، أنه على الرغم من الاستطلاعات التي تظهر انخفاض شعبية بايدن، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، إلا أنه يفعل كل ما بوسعه، ويبقى قرار الترشح أمرا شخصيا يعود له ولعائلته.

المصدر: RT + تاس