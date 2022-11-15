اعتقال مهرب في مطار بولكوفو في سانت بطرسبورغ بحوزته كيلوغرام من الكوكايين

اعتقلت سلطات مطار بولكوفو في مدينة سانت بطرسبورغ، شابا بحوزته كيلوغرام من الكوكايين السائل، محفوظة داخل كبسولات في معدته.

وذكرت إدارة الجمارك الفيدرالية أن الشاب البالغ 25 عاما، اعترف بتهريب الكوكايين السائل من البرازيل إلى روسيا مقابل 300 ألف روبل، وأنه خبّأ الكمية المهربة في 32 كبسولة داخل جهازه الهضمي.

وبناء على اعترافات المهرب، اعتقلت الشرطة امرأة بالقرب من مطار "بولكوفو"، كان من المفترض أن تتلقى كمية الكوكايين، وتبيعها في سانت بطرسبرغ، وتبين أنها منظمة العملية بالتنسيق مع جهات خارجية.

وتم فتح قضية جنائية بهذا الصدد، وسيواجه المتهمون عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاما.

المصدر: نوفوستي