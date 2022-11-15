"توتال" تطلق أنشطة استكشافية بعد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي

أعلنت شركة "توتال" الفرنسية أنها ستبدأ قريبا أنشطة الاستكشاف للبحث عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل لبنان، بعد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية.

وقالت شركة النفط العملاقة في بيان: "وقعت شركة توتال إنرجيز وشريكتها الإيطالية، إيني، اتفاقا مع إسرائيل يسمى باتفاق إطار العمل لتنفيذ اتفاقية الحدود التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية الشهر الماضي"، مشيرة إلى أن "إنتاج الغاز سيكون في الجانب اللبناني في المنطقة المعروفة بالرقعة 9"، لكن إسرائيل ستحصل على تعويض عن الغاز المستخرج من جانبها من الخط، بموجب اتفاق منفصل بين توتال وإسرائيل.

وأوضح بيان الشركة أن "توتال إنرجيز ستمتلك حصة 60 بالمائة من العملية وستمتلك إيني النسبة المتبقية".

وقال باتريك بوياني، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز": "تفخر شركة توتال إنرجيز، بصفتها المشغل لبلوك 9 باقترانها بالتعريف السلمي للحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان"، مضيفا: "سنتمكن عبر خبرتنا في التنقيب البحري، من تلبية مطالب كلا البلدين لتقييم الأهمية المادية للموارد الهيدروكربونية وإمكانات الإنتاج في هذا المجال".

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التنقيب العام المقبل. ويأمل لبنان الذي يعاني من أزمة مالية خانقة أن تسهم اكتشافات الغاز المستقبلية في انتشال الدولة الصغيرة من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث.

وقال مسؤولون لبنانيون إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا يمثل أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، بدأ لبنان وسوريا وقبرص أيضا مفاوضات مباشرة بينهم بشأن حدودهم البحرية الشمالية والغربية.

المصدر: AP