بينس: لدى الأمريكيين خيارات أفضل من ترامب في 2024

قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأمريكيين ستكون لديهم "خيارات أفضل" من ترامب في الانتخابات المقبلة في 2024، كاشفا أنه يدرس إطلاق حملته الرئاسية.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب (76 عاما)، أن يصبح رئيسا مرة أخرى، قال بينس إنه يعتقد أن "الأمر متروك للشعب الأمريكي.. لكنني أعتقد أنه ستكون لدينا خيارات أفضل في المستقبل".

ورأى بينس أن "الناس في هذا البلد في الواقع يتعايشون بشكل جيد بمجرد الخروج من السياسة. وأعتقد أنهم يريدون أن يروا قادتهم الوطنيين يبدؤون في عكس التعاطف والكرم.. لذلك أعتقد أنه في الأيام المقبلة، ستكون هناك خيارات أفضل"، مضيفا: "بالنسبة لي ولعائلتي، سنعكس دورنا في ذلك".

وكشف بينس أنه وأفراد عائلته يبحثون مسألة ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2024، مؤكدا أن القرار لن يتأثر بإعلان ترامب المرتقب، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ترشحه لانتخابات 2024.

وعما إذا كان بإمكانه هزيمة ترامب، قال بينس: "هذا أمر يقرره الآخرون.. وسيكون لنا أن نقرر ما إذا كنا نرغب في اختبار ذلك أم لا".

المصدر: "نيويورك بوست"