لندن ترحب باتفاق تسيير رحلات طيران مباشرة من إسرائيل إلى قطر
AP
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رحبت وزارة الخارجية البريطانية، بالاتفاق القطري - الإسرائيلي للسماح بالرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والدوحة، لحضور كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان: "المملكة المتحدة تهنئ إسرائيل وقطر بتوصلهما إلى اتفاق مهم للسماح بالرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والدوحة لحضور كأس العالم".
وأضاف: "نرحّب بهذا الالتزام الذي سوف يستفيد منه مشجعو كرة القدم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيوطد الروابط بين الشعوب في أنحاء الشرق الأوسط".
المصدر: RT