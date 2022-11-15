لندن ترحب باتفاق تسيير رحلات طيران مباشرة من إسرائيل إلى قطر

رحبت وزارة الخارجية البريطانية، بالاتفاق القطري - الإسرائيلي للسماح بالرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والدوحة، لحضور كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان: "المملكة المتحدة تهنئ إسرائيل وقطر بتوصلهما إلى اتفاق مهم للسماح بالرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والدوحة لحضور كأس العالم".

وأضاف: "نرحّب بهذا الالتزام الذي سوف يستفيد منه مشجعو كرة القدم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيوطد الروابط بين الشعوب في أنحاء الشرق الأوسط".

المصدر: RT