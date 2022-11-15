لغة الجسد في لقاء أرودغان وبايدن

نشرت وسائل إعلام تركية لقطات لاجتماع الرئيسين، التركي رجب طيب أردوعان والأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

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وظهر الرئيسين التركي والأمريكي في المشهد وهما يتبادلان أطراف الحديث فيما عكست تقاسيم وجهيهما جدية كبيرة وتوترا، حتى أن بايدن استدعى بيده أحد مساعديه لمعاونته ربما.

ورجحت وسائل إعلام أن يكون الرئيسين قد تطرقا إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وكذلك صفقة شراء أنقرة مقاتلات "إف – 16" الأمريكية، وأيضا توسيع حلف الناتو.

إلى ذلك، يتمثل الموضوع الأكثر سخونة بين الطرفين في الهجوم الإرهابي الذي شهدته إسطنبول مؤخرا والذي تتهم تركيا الولايات المتحدة بتدريب المتورطة في تنفيذه واحتضان المنظمة التي أرسلتها.

المصدر: خبر