لافروف يكشف عن المواضيع التي أثارها في قمة العشرين
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي والناتو يشاركان منذ فتر طويلة في الحرب الهجينة بأوكرانيا.
- لافروف: هناك حرب هجينة بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا للسلطة
- لافروف: الشركاء الغربيون حاولوا تسييس بيان قمة مجموعة العشرين
- لافروف: الغرب وضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى دول العالم
- لافروف: تطرقنا إلى النشاط العسكري البيولوجي للبنتاغون في العديد من الدول خاصة في آسيا الوسطى
- لافروف: روسيا ستواصل السعي إلى إنشاء آلية لمراقبة الأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاغون
لافروف: روسيا ترفض تسييس قضايا الطاقة
- لافروف: روسيا اقترحت خلال قمة العشرين التخلي عن احتكار أسواق الأدوية
- لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا
المصدر: RT + نوفوستي