لافروف يكشف عن المواضيع التي أثارها في قمة العشرين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي والناتو يشاركان منذ فتر طويلة في الحرب الهجينة بأوكرانيا.

- لافروف: هناك حرب هجينة بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا للسلطة

- لافروف: الشركاء الغربيون حاولوا تسييس بيان قمة مجموعة العشرين

- لافروف: الغرب وضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى دول العالم

- لافروف: تطرقنا إلى النشاط العسكري البيولوجي للبنتاغون في العديد من الدول خاصة في آسيا الوسطى

- لافروف: روسيا ستواصل السعي إلى إنشاء آلية لمراقبة الأنشطة البيولوجية العسكرية للبنتاغون

لافروف: روسيا ترفض تسييس قضايا الطاقة

- لافروف: روسيا اقترحت خلال قمة العشرين التخلي عن احتكار أسواق الأدوية

- لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

المصدر: RT + نوفوستي