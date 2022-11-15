لوبان: فرنسا بتزويدها كييف بالسلاح تساهم في استمرار الصراع في أوكرانيا

قالت الزعيمة السابقة لحزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، إن فرنسا، من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح، تساهم في استمرار الصراع في أوكرانيا.

وأضافت لوبان في تصريح لمحطة راديو فرنسا إنترناشيونال: "أعتقد أن الأسلحة التي نوردها لأوكرانيا تساهم في استمرار الحرب. وبسبب حقيقة أننا نورد الأسلحة، فإننا لا نبحث عن حل سلمي للصراع من خلال المفاوضات. وأعتقد أنه من خلال توفير الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، فإننا نساهم باستمرار الصراع الذي يؤدي إلى خسائر في الأرواح".

في وقت سابق، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، وتزويدها بأنظمة مضادة للصواريخ وأنظمة دفاع أخرى.

وقامت فرنسا بالفعل بتسليم 18 مدفعية من طراز قيصر إلى أوكرانيا، وستنقل في المستقبل القريب ستة مدافع هاوتزر أخرى إلى كييف.

بالإضافة إلى ذلك ، تخطط باريس لإرسال رادارات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ إلى كييف. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه سيتم إرسال حوالي 20 ناقلة جند مدرعة من طراز باستيون إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي