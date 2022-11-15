بعد غداء لقادة العشرين .. 5 أشخاص فقط لصورة جماعية

بعد غداء غير رسمي، لقادة دول مجموعة العشرين وممثلين عن المنظمات الدولية بقي لالتقاط الصورة الجماعية 5 اشخاص فقط من الحاضرين في الغداء.

ووفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي شارك في الصورة الجماعية، رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وقد حضر الغداء العديد من المشاركين في القمة، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام أنه على غير العادة لم يتم التقاط صورة جماعية لممثلي الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، والتي كان من المنتظر التقاطها قبل بدء الاجتماع.

المصدر: نوفوستي