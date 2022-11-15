لافروف يهنئ شي جين بينغ بمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني خلال قمة العشرين

هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الرئيس الصيني شي جين بينغ بإعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

جاء ذلك خلال اجتماع لافروف ونظيره الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، وأضاف:" أنا سعيد للغاية باتصالنا العاشر لهذا العام، كما ويتواصل قادتنا بنشاط، اتصالهم الأخير كان في سمرقند على هامش اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، وقد حددنا المهام التي نحتاج لحلها في المرحلة الجديدة من علاقاتنا بالفعل".

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وتابع: "أود تهنئتكم على انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني بنجاح"

وأكد على ضرورة تجديد طاقات الحزب بما يضمن استمرار نهج الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين.

كما هنأ وانغ يي على عضوية المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

المصدر: نوفوستي