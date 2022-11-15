واشنطن تدين القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق

دانت وزارة الخارجية الأمريكية القصف الإيراني الأخير على إقليم كردستان العراق، الذي أدى يوم أمس الاثنين، إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح 8 آخرين.

وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: "نُدين بشدة الهجمات الإيرانية المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كوردستان العراق".

ودعا "إيران، التي انتهكت سيادة العراق بشكل متكرر وفاضح، إلى التوقف عن هذه الهجمات والامتناع عن المزيد من التهديدات لوحدة أراضي العراق"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تقف مع شركائها في بغداد وأربيل، وتشارك الحكومة العراقية هدفها في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسيادتها".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أكد يوم أمس، استهداف "الإرهابيين في الإقليم بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية والهجومية"، معلنا استمرار هجماته في إقليم كردستان العراق، وذلك حتى نزع سلاح "الجماعات الإرهابية" .

المصدر: RT