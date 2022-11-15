بيسكوف: رفض زيلينسكي لإمكانية عقد "مينسك 3" يؤكد عدم رغبة كييف في التفاوض

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه لن تكون هناك "مينسك -3" تؤكد موقف كييف غير الراغب في التفاوض.

وأضاف بيسكوف في معرض جوابه عن سؤال عما إذا كانت كلمات زيلينسكي هذه تؤكد موقف كييف الرافض للتفاوض مع موسكو، قائلا: "تماما تؤكد (ذلك)".

هذا وقد أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها منفتحة على التفاوض مع كييف، لكن الأخيرة منعت إمكانية التفاوض على المستوى التشريعي.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة مسجلة توجه بها اليوم الثلاثاء إلى قادة مجموعة العشرين المجتمعين في إندونيسيا، إنه لن تكون أي "مينسك-3" في إشارة إلى مواصلة المفاوضات بين موسكو وكييف التي تم إجراؤها في العاصمة البيلاروسية مينسك في بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي