وزير الخارجية الصيني: بكين تعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين والمنتديات الأخرى

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن الصين تعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين والمنتديات الدولية الأخرى.

وقال وانغ يي في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة الـ20 في جزيرة بالي الإندونيسية: "نحن سعداء جدا لأنك تشارك شخصيا في قمة مجموعة العشرين، وتمثل روسيا في القمة، هذه مهمة مجيدة للغاية. نحن ندعم دور روسيا الجدير في مجموعة العشرين والمنصات الدولية الأخرى.. ولا يحق لأحد إبعاد الحق المنطقي لروسيا في المشاركة في صيغ متعددة الأطراف".

وأشار إلى أنه يعتزم البحث مع نظيره الروسي "القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التعاون للحفاظ على ديناميات مستقرة للعلاقات الثنائية".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد في تصريحات سابقة، حضور روسيا قمة "مجموعة العشرين" المزمعة في بالي الإندونيسية، مشيرا إلى أن صيغة الحضور الروسي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

بعد ذلك، تم تحديد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على رأس وفد بلاده في "قمة العشرين" بدلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي