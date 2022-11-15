رئيس الصين خلال قمة العشرين يدعو لوقف تسييس وتسليح قضايا الغذاء والطاقة ورفع العقوبات الأحادية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين، إلى معارضة تسييس وتسليح قضايا الغذاء والطاقة، ورفع العقوبات الأحادية الجانب، وإزالة القيود المفروضة على التعاون العلمي والتقني.

وأهم ما جاء في كلمة الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة العشرين (G20) المنعقدة في بالي الإندونيسية:

يجب أن يقاوم العالم تسييس وتسليح الغذاء والطاقة "أمن الغذاء والطاقة هما أكثر التحديات إلحاحا في التنمية العالمية. والسبب الرئيسي للأزمة الحالية ليست المشاكل في مجال الإنتاج والطلب، وإنما مشاكل سلاسل التوريد وتعطيل التعاون الدولي.. يمكن إيجاد حل لهذه المشاكل من خلال تعزيز التعاون بين جميع البلدان في مجال مراقبة السوق، وكذلك بناء شراكات حول السلع الأساسية، وخلق سوق سلع مفتوحة ومستقرة ومستدامة، واستقرار سلاسل التوريد والسوق والأسعار معا".

ضرورة رفع العقوبات الأحادية الجانب وإزالة القيود المفروضة على التعاون العلمي والتقني

تحتاج مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الفقيرة التي تعاني من مشاكل الغذاء والطاقة.

لا يمكن للترسيم الأيديولوجي ومواجهة الكتلة إلا تقويض التقدم العالمي.

يواجه الاقتصاد العالمي خطر الركود، والبلدان النامية هي أول من يتضرر.

ضرورة تعميق التعاون الدولي في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتهيئة الظروف للانتعاش الاقتصادي.

المصدر: RT