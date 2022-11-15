لافروف يصل إلى مقر انعقاد قمة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، الذي سيستمر يومين.

وتعقد قمة مجموعة الـ20 في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16، ويمثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ويعتزم الوفد الروسي تقديم عدد من المبادرات المحددة فيما يتعلق بامدادات موارد الغذاء والطاقة، بما في ذلك بناء التعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة.

وبالإضافة إلى إلقاء كلمة في القمة، من المقرر أن يعقد لافروف عدة لقاءات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين.

وفي وقت سابق صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن الجانب الروسي لم يخطط لتنظيم اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وافتتحت في وقت لاحق اليوم قمة العشرين (G20) أعمالها بكلمة للرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الذي أكد على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق دول المجموعة، والتي تتجاوز مصالح دولهم فقط، إلى مصالح باقي دول العالم وشعوبها.

المصدر: نوفوستي