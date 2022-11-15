تأخر 30 دقيقة.. بايدن آخر الواصلين إلى قمة العشرين والبيت الأبيض يوضح (فيديو)

كشفت وسائل إعلام أن سبب تأخر الرئيس الأمريكي جو بايدن 30 دقيقة عن حضور قمة مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، في بالي هو انتظار نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجراه هناك.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، اليوم الثلاثاء، أنه ثبتت إصابته بفيروس Covid-19 بعد استضافة بلاده أكثر من 10 من قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار "قمة آسيان".

وأوضح أطول زعماء آسيا حكما (هون سين) في منشور على "فيسبوك": "لست متأكدا من موعد إصابتي بهذا الفيروس، لكن عندما وصلت، أخذ الإندونيسيون عينة مني في المساء، وفي الصباح تأكدت إصابتي بـ Covid-19".

وأشار إلى إنه "من حسن حظه" وصل إلى بالي في وقت متأخر وغاب عن مأدبة عشاء مع زعماء آخرين.

وأعلن أنه لأسباب تتعلق بالسلامة، سيعود الوفد الكمبودي إلى بلاده اليوم الثلاثاء، مما يعني أنه سيغيب عن اجتماعات مقررة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة "أبيك" في بانكوك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبعد فترة وجيزة، أعلن البيت الأبيض أن نتيجة تحليل بايدن جاءت سلبية (أي غير مصاب)، وأنه لم يكن على اتصال وثيق بهون سين، بموجب القواعد الصحية للحكومة الأمريكية.

وكان بايدن (79 عاما) قد اشتكى في مؤتمر صحفي مساء الاثنين من إصابته "بنزلة برد خفيفة".

وأجرى هون سين لقاءات بدون أقنعة مع 8 قادة آخرين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بما في ذلك قادة الصين واليابان وأستراليا وكندا. واختتم اجتماع الآسيان يوم الأحد الماضي.

المصدر: أ ف ب