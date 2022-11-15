قمة العشرين تبدأ أعمالها في بالي ورئيس أندونيسيا يدعو لإنهاء الحرب

بدأت قمة العشرين، صباح اليوم الثلاثاء، أعمالها في منتجع نوسا دوا بجزيرة بالي في إندونيسيا، حيث سيبحث القادة أبرز التحديات في العالم.

وافتتح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، القمة، وقال في الجلسة الأولى: "إنها لشراكة مثالية أن تستضيف أندونيسيا قمة العشرين، وأنا أدرك أننا بحاجة إلى أنشطة ضخمة حتى نتمكن من الجلوس معا في القاعة".

وأكد الرئيس الإندونيسي في كلمته الافتتاحية على ضرورة "إنهاء الحرب" من أجل أجيال المستقبل.

وأضاف: "المسؤولية التي تقع على عاتقنا ليس فقط تجاه شعوبنا، ولكن أيضا تجاه شعوب العالم بأسره. التحلي بالمسؤولية في هذا الموقف ... يعني أيضا أنه يجب علينا إنهاء الحرب"، دون أن يشير الرئيس الإندونيسي إلى أي حرب بالتحديد.

والتقى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، شخصيا برؤساء وفود الدول المشاركة في قمة العشرين.

ومن المتوقع أن تركز القمة اليوم على الأمن الغذائي في العالم، وكذلك أمن الطاقة.

وتعتبر الجلسة الأولى للقمة ذات أهمية، خاصة بالنسبة لروسيا، أحد أكبر منتجي ومصدري المواد الغذائية والطاقة في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يرأس وفد بلاده في قمة العشرين.

المصدر: وكالات